¿A la cárcel por maltratador? Escándalos de Giggs y su posible pena

Pasaron un par de meses y, al parecer, nada cambió: Kate Greville, exnovia de Ryan Giggs, insiste en hacerlo pagar por agredirla físicamente en la casa que ambos compartían en Manchester y, si es necesario, llevarlo a la cárcel.

Es el último capítulo de una cadena de malas decisiones que llevaron a la exleyenda del Manchester United a perder su puesto como seleccionador de Gales y a tener que defenderse en estrados judiciales y ya no en las canchas.



Vale recordar que Giggs fue detenido en su lujosa mansión tras los reportes de la mujer, quien fue atendida en el sitio con evidentes golpes, tras haber sido víctima de violencia familiar de parte de su exnovio.



El exjugador fue detenido y luego puesto en libertad bajo fianza, para comparecer en el Tribunal de Magistrados de Manchester y Salford el 28 de abril.



La policía de Greater Manchester confirmó cargos por comportamiento coercitivo y controlador entre diciembre de 2017 y noviembre de 2020 contra Kate, mientras un segundo cargo de agresión fue reportado contra otra mujer de unos 20 años tras los hechos ocurridos la misma noche en su casa.



Giggs dijo en un comunicado: “Tengo pleno respeto por el debido proceso legal y comprendo la seriedad de las acusaciones. Me declararé inocente en la corte y espero limpiar mi nombre.



Después de que se anunciaran los cargos este viernes, Gales confirmó que Giggs no seguirá al frente de la selección nacional y no dirigirá la próxima Eurocopa 2020 y en su lugar el interino Robert Page se hará cargo desde el primer partido, contra Suiza el 12 de junio.



"Me gustaría desearle a Robert Page, al cuerpo técnico, a los jugadores y los aficionados todo el éxito en los Euros este verano ", dijo Giggs en su comunicado.



Vale mencionar que una agresión como la que sufrió Grenville conlleva una sentencia máxima de seis meses o una multa de hasta 7 mil euros. Pero el cargo más grave de control coercitivo podría llevarlo a ser encarcelado hasta por cinco años si es culpable y recibir una multa que estimará el juez y que puede ser mucho mayor.



La ley se introdujo en 2015 para abordar "el comportamiento controlador o coercitivo en una relación íntima o familiar que hace que alguien tema que se utilizará la violencia en su contra".



El diario Daily Mail hizo un recuento de los líos del ahora exseleccionador e Gales, quien se divorció de su primera esposa, en un juicio cercano a los 50 millones de euros, tras confirmarse su infidelidad con una famosa participante en shows televisivos, relación que duró casi 8 años.



Pero lo que realmente fue un escándalo fue la confesión de su hermano Rhodri, sobre la recurrente infidelidad de su esposa Natasha con el exfutbolista. De hecho, ella afirmó que había abortado al bebé de Ryan pocas semanas antes de casarse con Rhodri en Las Vegas.



El romance dividió a la familia, y el hermano Rhodri Giggs se peleó con su hermano y su madre, quienes, según los informes, se pusieron del lado de Ryan después del romance.