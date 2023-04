¿Problemas en el paraíso? Rumores de otra separación en Sel. Argentina

De la Scaloneta no solo se habla por su buen fútbol, también por los problemas amorosos de sus jugadores. La Selección Argentina acaba de celebrar en su casa el título que consiguió en Qatar; doblete amistoso, reconocimientos y una gran fiesta. Justamente desde ahí han surgido rumores de otra separación.



Y es que en la fiesta que organizó la AFA para los campeones, la prensa rosa no perdió la oportunidad para mostrar una intimidad de Alexis Mac Allister, quien reemplazó a Camila Mayan, su pareja hasta el Mundial de Qatar, con una "vieja amiga", Ailén Cova. Otra ruptura mediática que se sumó a la de Rodrigo de Paul con Camila Homs en 2022.



Sin embargo, esta vez se habla de otra crisis matrimonial. Involucra a uno de los compañeros más cercanos de Lionel Messi: Leandro Paredes. Camila Galante, su pareja y madre de sus hijos, desmintió todo con una publicación en las últimas horas.



Pues bien, en el programa de televisión Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich aseguró que los problemas de Leo y su pareja se debían a temas familiares y nada tenía que ver con infidelidad. Lo que sí se dio en el caso De Paul y Mac Allister.



"Estamos en condiciones de afirmar que la crisis mundialista es la que integran un futbolista muy importante de la Selección y su esposa. Hablamos de Leandro Paredes y Camila Galante". El programa de farándula en Argentina aseguró que "Ella no soporta que él mantega a toda la familia".



El diario Paparazzi recopiló lo dicho por la prensa roja: "Cuando empezó a facturar, a ella no le gustaba mucho que él bancara a la familia. Camila Galante y su suegra ni siquiera se hablan, solo posan para las cámaras si hay que sacarse una foto, pero las familias no se juntan ni en navidad, ni en año nuevo, ni en cumpleaños".



La misma Camila Galante se encargó de desmentir los rumores de separación. Lo hizo a través de una reciente publicación en Instagram donde aparece junto a Leo y sus dos pequeños hijos. "Mi Gran amor, mi fortaleza ,

mi lugar seguro. Ellos".



La publicación no tardó en generar reacciones, una de ella fue Jorgelina Cardozo, esposa de Ángel Di María, quien comentó: "Juntitos hasta el fin del mundo… los amo". Los seguidores de Camila, quien es una reconocida empresaria en belleza y cosmética, aplaudieron que saliera a "callar bocas" y "desmentir inventos".