¿Se les acabó el amor? Argentina rumorea separación de Tini y De Paul

¿Cuando el río suena...? En Argentina hablan de fuertes indicios de separación entre la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul, una de las parejas más mediáticas de Argentina. El amor de que nació antes del Mundial de Qatar y que se viralizó tras el título de la Scalonetta, parece no estar atravesando el mejor momento. Incluso, aseguran que la relación habría llegado a su fin.



El diario Paparazzi de Argentina mencionó que hay "dos gestos virtuales demostrarían que el noviazgo entre la cantante pop y el integrante de La Scaloneta habría llegado a su fin". Uno de ellos es un reciente mensaje en redes sociales del padre de Tini. ¿Sablazo a De Paul?

"Habla de esa sensación de cuando te rompen el corazón. Es nocivo cuando te lo rompen y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así. Solamente que no podías salir de ahí por muchas razones”, dijo Tini en la presentación de su nuevo disco.



Mientras unos creen que le habla a De Paul, otros aseguran que habla del colombiano Yatra, con quien sostuvo una relación antes. Mientras esto pasaba, la expareja de Rodrigo -Camila Homs- también aparecía en sus redes interpretando, con tono irónico, una canción sobre traición y engaño. ¿Casualidad o pulla?



Los medios argentinos aseguran que el hecho que De Paul no la felicitara por su reciente logro es otra pista. El futbolista suele mostrarle su amor en redes, especialmente, en momentos como este. Sin embargo, esta vez no apareció. Sumado a esto, el padre de la artista dejó un mensaje que aumentó los rumores.



"Hoy cerrás una gira por el interior del país y, nuevamente, en un estadio. No voy a poder acompañarte en esta oportunidad, pero estoy feliz de que tus amigas de toda la vida, el público y los fans que te siguen eligiendo y el equipo que te vio crecer y te ama, estén ahí”, mencionó Alejandro Stoessel.



El diario La Nación de Argentina recopiló las recientes palabras de desamor de Tini: "Yo creo que lo más lindo, a pesar de que es horrible tener ese sentimiento, es que uno se vuelve a amar a uno mismo y está todo ese trabajo de volver a conocerse solo, sin esa persona, y sentir que sí podés. Salís demasiado fortalecida de esa situación”.