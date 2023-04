Ya le sabe a Mier: Melissa Martínez hizo fuerte reclamo a los medios

Melissa Martínez se cansó de que sigan relacionándola con Matías Mier. La presentadora de ESPN Colombia se separó del futbolista uruguayo hace por lo menos siete meses, pues en septiembre de 2022 se hicieron públicas las primeras imágenes del exjugador de Santa Fe con su nueva pareja, una periodista que trabajó en el club cardenal.



No obstante del tiempo que ha pasado desde el fin de la relación, a Melissa le siguen recordando a Matías, y por eso estalló en redes sociales, haciendo un reclamo a los medios de comunicación para que superen.



Todo empezó porque Melissa decidió durante la Semana Santa hacer una limpieza en su apartamento y sacar muchas cosas que no usa, que no necesita o que simplemente ya sobran en su vivienda.



“En este espacio debe quedar lo justo y necesario, voy a comenzar con la limpieza de cosas”, anunció y publicó en sus redes cada paso de cómo sacaba decenas de prendas y accesorios: “Todo tendrá nuevas dueñas… Viaje directo a casa de amigas, colaboradoras y una fundación”.



Según Melissa, su deseo era “incentivar a otras personas a donar ropa en buen estado, a fundaciones que así lo necesiten”.



Sin embargo, Melissa se molestó porque algunos medios sacaron la nota diciendo que la barranquillera estaba sacando cosas del apartamento que compartió con su expareja, el uruguayo Mier.



Así, Martínez expresó en redes sociales: “Muchos meses y ustedes en lo mismo”, protestando porque siguen con el cuento de Matías…que ya le sabe a Mier.