¿Amigo o padrastro? Posible y sorpresivo romance de la mamá de James

Las redes sociales son fuente de noticia... o de rumores que no llegan siquiera a eso. Muchos pasan del amor al odio en unos cuantos caracteres y otros más, con tiempo libre y ganas de mover alguna información de interés, se vuelven celebridades.

Pues alguien ha tenido la idea de dedicarse a seguir un par de cuentas y de sacar una conclusión: ¿ataron cabos sin sentido o realmente hay un romance a bordo?



La historia empieza con la separación de la presentadora Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque, una de las más sonadas pues estuvieron 12 años juntos, son padres de Matías y Salvador y ninguno de los dos explicó las razones de la radical decisión. Ambos siguen sin pareja, por las dudas.



Tal vez eso fue lo que hizo que los cibernautas se dedicaran a seguir las cuentas en redes sociales de él y descubrieran un detalle: la mujer cuyas publicaciones se roban sus likes.



Se trata nada menos que de Pilar Rubio, la mamá de James Rodríguez, uno de los mejores amigos del actor. Las selfies que ella comparte en Instagram, donde ha compartido varias fotos familiares, tienen generalmente un 'me gusta' de Lincoln y eso llamó la atención. Vale decir que hace muchos años son amigos James y Palomeque, por lo cual la mamá del jugador y el actor se han compartido juntos muchas veces. Vale mencionar que cuando se produjo la separación del actor, varios programas de entretenimiento sugirieron que el hombre del Olympiacos habría aconsejado a su amigo que no siguiera con la presentadora.



Claramente ninguno de los protagonistas se ha referido al tema. No se espera que lo hagan. Por ahora solo son especulaciones en redes sociales. Por ahora...