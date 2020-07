¡Qué recibimiento! Jugador es agredido en sus primeros días en el club

Esta semana se informó que el futbolista de 23 años, Ronaël Pierre-Gabriel, quien hace parte del Stade Brestois 29, fue víctima de un acto vandálico, en el que sujetos lo agredieron físicamente y además quemaron su carro, según reportó una fuente policial a medios europeos.

Pierre-Gabriel, había llegado al club en las semanas pasadas y tal como lo reporta la institución, el lateral no tenía problemas con nadie en la ciudad.



El equipo francés se pronunció al respecto, y por medio de un comunicado rechazó lo sucedido. La policía está investigando el caso.



"Ayer por la noche, en un distrito de Brest, un jugador del SB29, Ronaël Pierre-Gabriel, fue víctima de un asalto y sufrió daños corporales antes de que su automóvil fuera incendiado y totalmente destruido.



El Stade Brestois 29 condena enérgicamente este evento y brinda todo su apoyo a Ronaël. En una ciudad donde estos diversos hechos no son legión, es lamentable ver que se han producido incidentes de este tipo contra un joven que solo ha llegado durante dos semanas a Finisterre y que no tiene ningún problema con nadie.



Esta comunicación oficial será la única del Stade Brestois en este asunto, el club ahora permite que las autoridades trabajen para arrojar luz sobre este asunto. De hecho, en una ciudad tranquila como la nuestra, esto no debería convertirse en un hábito".