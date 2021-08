Richarlison hizo show: el momento tenso en el triunfo de Everton

Everton ganó este sábado claramente: derrotó 0-2 en su visita al Brighton Hove & Albion en la tercera jornada de la Premier League. Sin los colombianos Yerry Mina y James Rodríguez, los ‘toffees’ lograron un triunfo afuera de su casa y están en la parte alta de la tabla de posiciones.



Demarai Gray y Dominc Calvert-Lewin (penalti), anotaron para el equipo que conduce Rafa Benítez, y con 7 puntos están en el lote de élite de la Liga de Inglaterra.



Sin embargo, no todo fue felicidad en Everton. Hubo un momento muy tenso durante el partido, justamente antes del segundo gol, que sentenció el triunfo en casa de las gaviotas.



Al decretarse penalti, el brasileño Richarlison agarró el balón para cobrarlo. Sin embargo, sus compañeros le recordaron que la prioridad es para Calvert-Lewin. El atacante no disimuló su enfado y molestia porque no lo dejaran patear.



Al final, Calvert-Lewin anotó el 0-2 y Richarlison acompañó la celebración, a pesar de seguir disgustado. Así fue el tenso momento.