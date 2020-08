'Tomaba, pero entrenaba como animal': Ronaldo, la noche y el fútbol

Para Ze Roberto fue vivir en una burbuja: el camerino del Real Madrid, repleto de 'galácticos', de glamour y talento... de dinero, fiesta y noche.

El brasileño habló con detalle de aquellas experiencia para una transmisión de Youtube de TyC Sports y no dudó un segundo en elegir al mejor compañero... en la cancha y en la disco: Ronaldo.



“El mejor con la selección fue Ronaldo ‘el fenómeno’. Era increíble... Ronaldo era fiestero. Salía y llegaba al día siguiente para entrenar y lo que hacía casi sin dormir era increíble. Tomaba sus copas, pero al día siguiente entrenaba como un animal. Vampetta era fiestero también. Antes de los partidos ya estaba preparando las fiestas. Ronaldinho tenía un boliche (discoteca) en casa. Pero yo prefería no ir”, explica.



Y es que para todos los que lo conocieron, Ronaldo era ejemplar en todo. En su carrera lo ganó todo y aquello que se le escapó fue por culpa de la lesiones, que lo marcaron y lo privaron de ser aun mejor... En la cancha porque está claro que cada noche se lucía con el trago, las bellas mujeres y algún exceso. Lo que lo convirtió en ídolo es que nunca pretendió ser un santo, pero honro su trabajo hasta el último día.



Según él, “la selección del Mundial de 2006 es la mejor. Yo, Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Adriano... (Razones del fracaso) La mala organización... todo el día lleno de gente. No teníamos concentración”, asegura el jugador, a quien tras años de carrera le faltó “ser Campeón del Mundo”.



Pero el paso por el Madrid fue para él un gran impacto: "Fue un shock. Miras a los jugadores, todos con traje... Tuve que ir al Corte Inglés a comprar ropa. Para no pasar vergüenza. Cuando llegué, Fernando Redondo parecía un modelo. Redondo fue uno de los mejores jugadores con los que he jugado. El mejor volante. Con su clase, su zurda…”.



Después, no se olvida del mejor jugador que enfrentó en su carrera: Zidane. “La final que hizo en el Mundial del 98 es el mejor partido que he visto”.