Agüero, la sensación en streaming: así reaccionó junto con Messi

Real Madrid sigue incrementando su historia. La nueva víctima fue el Manchester City, cuando el partido indicaba el camino a una final inglesa, apareció la mística del blanco, mandando todo a la prorroga y arrebatando el tiquete a la gran final de la Champions League.



Todo el mundo estaba pendiente, hasta Sergio Agüero, quien como referente del City, iba por los ingleses. El exjugador estaba acompañado de Carlos Tevez, transmitiendo y comentando las incidencias del juego.



"¿Hay ambulancia acá?" La reacción del Kun Agüero en el momento del penal sobre Benzema. ¡Hasta le mandó un mensaje a @IbaiLlanos!



🤟 #ElKunEnStarPlus --> https://t.co/SiEIO9BGCI pic.twitter.com/OtJ4c0ChfT — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) May 4, 2022

El Kun no lo creía, cuando al Madrid le pitaron el penalti. El argentino no creía lo que estaba viendo y dijo “me está pasando lo mismo cuando me agarró la taquicardia” entre bromas, Tevez le dijo que si había ambulancia.



Además, afirmó cuál fue la reacción de Lionel Messi, luego de los goles del Real Madrid, que los ponían en la final.