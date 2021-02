No es inglés: ¿Qué está estudiando James Rodríguez en Inglaterra?

James Rodríguez está renovando su carrera y su vida desde que está en Inglaterra. Llegó a Everton en busca de revancha futbolística, pues estaba olvidado en Real Madrid, y ha logrado brillar con su nuevo equipo en la Premier League. De la mano de Carlo Ancelotti, el mediocampista ha retomado protagonismo y demuestra su talento y liderazgo en cada jornada de la liga inglesa.



Es así que James no solo aumentó su nivel y ganó regularidad; también se ha dedicado a criar a su hijo Samuel, a compartir con su familia, gracias a que está más alejado de la prensa rosa y de la presión que tenía en España, por ser una figura del equipo merengue.



Por eso, James ha aprovechado su tiempo y reparte sus días en el fútbol, en la vida en casa, en los videojuegos, ahora en su plataforma de Twitch, y también se prepara para el futuro en su vida después del fútbol.



Justamente en su segunda transmisión en vivo, mientras jugaba Call of Duty: Warzone, James Rodríguez reveló que está estudiando algo y no es el idioma inglés. “Estoy estudiando, aunque no les voy a decir qué, los voy a dejar con la intriga. En las próximas semanas, o unos meses, lo sabrán”, confesó el ‘10’ de la Selección Colombia.