Polémica por amenaza de Westcol a periodista: ¿'sabe de dónde vengo'?

Una polémica muy importante se armó en las últimas horas tras una amenaza de un reconocido streamer a un joven periodista.

El protagonista es Westcol, quien se define como 'influenciador' y tienen millones de seguidores. Vale decir que buena pare de su fama se debe a escándalos de todos los niveles, que incluyen comentarios considerados machistas y a veces homófobos, ofensas y peleas con excompañeros a aire, fotos e insinuaciones de su manejo de las armas de fuego y exhibición en redes de autos de lujo y riqueza.



Pues en las últimas horas el streamer se hizo viral cuando decidió hacer una llamada durante una transmisión en vivo al periodista Juan Manuel Capera, quien escribió una nota sobre él en Caracol Radio, sugiriendo un caso de maltrato animal y citando reacciones en redes sociales de ciudadanos y algunos medios ante el hecho.



Vale decir que la imagen no deja claro que sea Westcol, por lo cual se disculpó el comunicador en la conversación, pero sí la tomó de sus redes oficiales, en las que se ve un chulo amarrado con una cuerda y una pregunta sobre cómo le ponían a su "nueva mascota"..



El influenciador, en tono amenazante, le dijo: "¡No, no, no, no! Mucho cuidado con lo que está haciendo, mi hermano. Mucho cuidado, hábleme claro, ¿usted por qué hizo eso?".



Ofendido le preguntó por qué había hecho lo que consideró un ataque en su contra y, ante el silencio del periodista, añadió: "¿Usted entiende lo grave que es eso?... Vea, le voy a dar tiempo para que borre ese titular, pa' que lo elimine... No, tranquilo, no. Conmigo las cosas no son así, mi hermano... ¿Usted sí sabe de dónde vengo yo, pa?... Va a saberlo si no elimina ese titular... Así se arreglan los problemas con los periódicos del país".

#OPINE. Por llamarlo "maltratador de animales" en un titular, el polémico influenciador alias @WestCOL_ llamó y amenazó telefónicamente a un periodista.



La amenaza prosiguió con términos como que agradeciera que él era una persona de bien sino le "mandaba una encomienda", situación que despertó comentarios de solidaridad con Capera. Muchos solicitaron que la Fundación para la Libertad de Prensa intervenga y que la Policía tome carta en el asunto si es que hay méritos para un posible delito de maltrato animal.