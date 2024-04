Tito Puccetti revela amenazas de hinchas de Nacional: insólita razón

Atlético Nacional está viviendo un repunte en la Liga Betplay I 2024 de la mano de Pablo Repetto, que ya lo tiene con 19 puntos, los mismos del octavo, e ilusionado con que el esfuerzo final corrija los problemas que se han presentado en la temporada.

Sin embargo, esa recuperación parece no tenerlos felices a todos pues en las redes sociales ha decenas de comentarios sobre algunos que prefieren que el club no se recupere lo suficiente, todo por la inconformidad que sienten con la directiva actual de la institución. Entre ellos, tristemente, hay quienes acuden incluso hasta a las amenazas.



Uno de los afectados ha sido el periodista Tito Puccetti, quien reveló, en el programa de YouTube ‘Los Intocables’, junto a Andrés Marocco, que recibió intimidaciones.



“Cualquier cosa que hable se convierte en enemigo... Yo me volví enemigo e incluso aparecí en una amenaza con varios periodistas. Si uno le parara bolas a las amenazas, tendría que salir corriendo de este país. Porque yo digo que el plan de los juveniles es buenísimo y me amenazaron”, afirmó.





Tito Puccetti y Andrés Marocco

Entre tanto, Marocco reprochó a esos llamados hinchas y los comparó con un paciente enfermo, lo que terminó de encender los ánimos: “¿Quién dice que es bueno tener una enfermedad terminal y salvarse para seguir viviendo, eso no lo entiendo”.

​Puccetti reveló que le dijeron concretamente que a él también debían "levantarlo" igual que a los dirigentes del verde que han sido amenazados en los últimos meses. Su decisión ha sido no darle mayor trascendencia a este tipo de comentarios.