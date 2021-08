¿No tiene palabra? Las redes estallan por Pedrerol en El Chiringuito

Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Una verdad de a puño. Especialmente en esta era de las redes sociales, donde nadie perdona un cambio de opinión.

Ahora lo sabe bien el periodista Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito de Jugones, popular programa de polémica en España, pues le recordaron una y otra vez su comentario, de noviembre de 2020, cuando dijo que dimitiría si Sergio Ramos se iba del Real Madrid y Leo Messi dejaba el FC Barcelona.

"Hice una hipérbole. Es una figura lingüística que se utiliza para exagerar algo y darle más fuerza al mensaje. Fue exactamente eso, la sensación de que si se van los mejores, no me apetece estar aquí", dijo en la última emisión del programa.



El periodista dijo que había pasado unas semanas complicadas pensando en cómo sería su vida fuera del show: "Me preocupaba fallaros a vosotros, que sintierais que no cumplía mi palabra. Eso era lo que más me dolía, que aquellos que me apreciáis, que nos seguís, que confiáis en nosotros, sintierais que os estaba engañando. Eso me ha hecho dar muchas vueltas a todo", comentó.



Reconoció que le sorprendió el resultado de una encuesta del programa sobre lo que debía hacer, en la cual participaron más de 170.000 personas y un 52,8 por ciento de los usuarios respondió que debería dimitir.

Claro, la impresión no fue tanta como para persuadirlo y por eso decisión final está tomada: "Esto ha merecido mucho la pena... El apoyo que he recibido, el cariño, me ha hecho tomar la decisión. Aquellos que me tenéis mucha manía, también. Me quedo. Hasta el domingo".



Por supuesto el trino sobre la decisión tiene miles de comentarios, la mayoría en referencia a la falta de palabra del comunicador. Lección aprendida: uno es dueño de su silencio.