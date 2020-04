'Me decían el Roberto Carlos negro': las confesiones de Pablo Armero

El exfutbolista del America de Cali y Napoli, Pablo Armero, habló de su trayectoria como jugador profesional, en la que recordó varias anécdotas que marcaron cada paso de carrera deportiva, el exjugador de la Selección Colombia recordó sus inicios en el fútbol y su llegada a Brasil.

Pabló Armero, llegó a Brasil procedente del América de Cali en 2009, su buen desempeño con Palmeiras, hizo que los aficionados lo apodaran como el 'Roberto Carlos negro', así lo aseguró el exfutbolista de la Selección Colombia en la entrevista con Gol Caracol: “mi mayor ídolo fue Roberto Carlos, a él le aprendí su explosividad. En Brasil me decían el Roberto Carlos negro. Para mí fue un privilegio”.

Armero, también habló de sus inicios como futbolista, en el diálogo, contó que su comienzo no fue nada fácil, pues la situación económica no era la mejor: “Al principio fue duro porque América no tenía plata. No tenían cómo pagarnos. Sin embargo, afortunadamente demostramos que íbamos por la gloria y quedamos campeones (2008). Gracias a eso, Palmeiras se fijó en mí”.

Para finalizar, el futbolista colombiano, recordó que su paso por Italia fue una de sus mejores épocas como deportista, su rápida adaptación al fútbol europeo, permitió destacarse en equipos como Udinese, y así mismo, el buen desempeño le permitiría disfrutar de grandes estrellas del fútbol mundial dentro de la cancha.