¡Emotivo! Este es el mensaje de la novia de Fredy Guarín

La situación del volante Fredy Guarín es muy compleja por estos días. Tras su incidente personal, el mediocampista está en boca de los medios y especialmente del voz a voz popular. Sin embargo, también son muchas las manifestaciones de afecto a su favor, es el caso del mensaje de apoyo del plantel y cuerpo técnico de Millonarios, su amigo Juan Fernando Quintero, su expareja Sara Uribe. Una de las reacciones esperadas era la de su actual pareja, la médico veterinaria Pauleth Pastrana.

La médico veterinaria dedicó un post en respaldo hacia el exjugador del Inter de Milan, quien, a sus 34 años, atraviesa por una gran crisis a nivel personal: "No hables de lo que no viste, ni condenes lo que tú no has sentido, cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva. la dificultad que pasa y las luchas que enfrenta. Todos tenemos nuestra propia historia de vida, que no corresponde ser juzgada, porque quien no la vivió, ni la conoce. JUNTOS COMPAÑERO"