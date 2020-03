El daño colateral de la vida sin fútbol: ¿viene cascada de divorcios?

Las pérdidas económicas y deportivas de la suspensión obligatoria de la gran mayoría de torneos de fútbol en el mundo podrían no ser tan graves como las que anticipó un 'visionario' turco.

La crisis mundial generada por la pandemia del coronavirus covid-19 podría poner contra las cuerdas una auténtica institución: el matrimonio.



"En Turquía el fútbol es lo que permite a la gente evacuar el estrés, divertirse, ocupar su mente", declaró el presidente del Trabzonspor, Ahmet Agaoglu.



Y ojo a su apocalíptica visión: "Si se suspende el campeonato por una duración tan larga, de aquí a un mes no encontraremos suficientes jueces para dirimir los divorcios", dijo.



Sería, según él, un daño colateral de quitarles a los caballeros, que son los que se citan en los estadios, una distracción necesaria. No dice nada del papel de ellos en la crianza y el cuidado de los niños, del apoyo que deben ser para sus familias, de la necesidad de que no salgan ni acudan a aglomeraciones para cuidarse ellos pero también a los que viven a su alrededor. Se preocupa por otras cosas.



El tema es que no hay fútbol en Turquía, en Europa, en América, en ningún lado. ¿Habrá divorcios masivos de ese mismo estilo en todo el mundo?