‘Era el mejor pero no lo ponía’: la enseñanza del papá de Luis Díaz

En una entrevista con la prensa portuguesa, Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, habló sobre los inicios en el fútbol de su hijo y la gran enseñanza que le dejó desde muy chico.



Luis Manuel dirigió a su hijo en su etapa de formación, afirmó que era el mejor de su grupo, pero aun así a veces lo dejaba en el banco para que aprendiera sobre el trabajo duro y la humildad.

A partir de lo anterior, dijo: “Era el mejor del equipo, pero a menudo no lo ponía a jugar. Quería que aprendiera que no bastaba con ser el mejor y tener talento, también requería esfuerzo. Quería que se diera cuenta de que solo jugaría si se entrenaba siempre al máximo, preferiblemente más que los más imitados”.



Así fue como de a poco, Luis Díaz fue creciendo como futbolista y profesional. Don Luis Manuel agregó además que, en ese momento, el ídolo de su hijo era Ronaldinho y “siempre me decía que lo quería imitar a él, hacer las mismas hazañas”.

​

​“Así es como Luis comenzó a aprender a jugar, se destacó de los otros porque era muy hábil”, sentenció su padre. Agregó también que las enseñanzas que le dio “fueron muy importantes para que el fuera quien es hoy en día”.



Recordemos que el jugador guajiro debutó en 2016 con Barranquilla FC, de allí llegó al Junior donde la rompió y finalmente fichó por el Porto. En Europa acumula 37 partidos con 12 goles y cinco asistencias.