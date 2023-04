Nicole Regnier estalló por polémica sobre Millonarios: ‘Lean bien’

La reconocida exfutbolista del fútbol femenino, Nicole Regnier, no le gustó para nada que en redes sociales le achacaran una polémica frase que había dicho sobre la actualidad de Millonarios y que luego fue motivo de burlas, por lo que le tocó salir a aclarar todo tras los fuertes comentarios que recibió.

Todo sucedió tras una frase que dijo su compañero de ESPN, Martín Arzuaga, quien mencionó que “Millonarios era el Arsenal colombiano” y luego las cámaras enfocaron a Nicole Regnier, pero en la pantalla se veía claramente que el que dijo dicha frase fue el exjugador y no la bella deportista.



Sin embargo, en redes sociales no perdonaron y hubo comentarios hacia a ella donde le dicen que “no tiene neuronas”, siendo este uno de los tantos comentarios y burlas en su contra, lo que ocasionó que tuviera que salir ella misma a aclarar toda la confusión.



“Yo no dije eso hombre, lean abajo: Martín Arzuaga. Ehh”, dijo Nicole Regnier en su cuenta personal de Twitter.