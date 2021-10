Tampoco se ayuda: mientras PSG sufre en Champions, Neymar baila...

Neymar vive toda una tormenta. Después de las duras críticas recibidas en territorio brasileño por su rendimiento con la Selección, ahora en París, la ciudad que lo considera una megaestrella, empiezan a escucharse varios comentarios negativos respecto a su irregularidad...

Una vez terminada la triple jornada de Eliminatorias, el astro carioca regresó a su club, pero no pudo ser parte de la nómina que sufrió una enormidad para derrotar al RB Leipzig por 3-2 en Champions League.



Al parecer, una lesión muscular le impidió ser tenido en cuenta por Mauricio Pochettino. Se trata de un problema en los abductores que podrían sacarlo incluso del clásico de este domingo frente al Marsella.



Con lo anterior sobre la mesa, medios franceses han comenzado a hacer eco del preocupante año del ex-Barcelona: 24 partidos jugados de 43 posibles, ocho goles anotados y cinco asistencias.



Y mientras todo el mundo se preocupa, Ney parece estar muy tranquilo. Este miércoles subió un video bailando junto a su gran amigo Guilherme Pitta en lo que parece la promoción de una nueva aplicación de videos.



Lo que parecía una publicación divertida terminó llenándose de comentarios de hinchas parisinos enojados por la “falta de compromiso” de su estrella.



“El PSG pierde y tú bailas, la diferencia entre un verdadero líder y un niño”, “Por favor marca un gol que no sea de penalti en el próximo partido, ponte en forma y deja de jugar, hombre”, “Por favor vuelve a tu nivel, no te pagamos por bailar”...