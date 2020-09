Mourinho y una emotiva rueda de prensa: lindo gesto con un periodista

José Mourinho tiene esas cosas. Un día grita, se enfrenta con un periodista, desvirtúa sus preguntas, se para y se va de una rueda de prensa; otro, simplemente muestra su lado más sensible y se convierte en un verdadero ‘Special One’.



Esta vez la rueda de prensa se rompió por la petición de un cronista de Macedonia del Norte hacia ‘Mou’. Igor Aleksandrovic tuvo su turno de interactuar con el portugués, entrenador del Tottenham Hotspur, y aprovechó para cumplir con el sueño de su padre, quien falleció.



“Saludos de mi padre, que ahora está en el cielo. En una ocasión, cuando ya estaba muy enfermo, me dijo que, si tenía la oportunidad de verte, te pidiera una foto, porque me dijo que me crio fijándose en ti. Si me permites sacarme una foto contigo, la enmarcaré y la pondré en el lugar de su descanso eterno”.



Mourinho escuchó cada palabra del periodista y respondió: “La foto no tiene nada que ver con ningún resultado, eso está hecho. Será un placer tomarme esa foto contigo, un honor y mi respeto para tu padre, que sentía eso hacia mí. No lo merezco, pero lo agradezco”.



⚽️🖥 Mourinho termina su rueda de prensa pero vuelve porque un periodista macedonio se había quedado sin preguntar



👏🏻❤️ Esto fue lo que pasó después...

pic.twitter.com/6aDhd74pzi — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) September 24, 2020

Al final de la rueda de prensa, llegó la foto prometida.