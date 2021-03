La razón por la que ‘Chicho’ Arango no celebró su gol a Nacional

Millonarios se ilusionó este fin de semana con un triunfo sobre Atlético Nacional, pues Cristian el ‘Chicho’ Arango adelantó al club embajador a los 81 minutos. Pero la victoria fue verde, pues Baldomero Perlaza empató a los 84’ y Vladimir Hernández marcó el polémico gol que le dio los tres puntos a los verdolagas, a los 90+3 y sentenció el 1-2 en el clásico de la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2021.



El ‘Chicho’ Arango es uno de los jugadores importantes en Millonarios. De hecho, es uno de los goleadores del equipo con 6 goles, las mismas anotaciones de Fernando Uribe. El antioqueño, de 26 años, es un ejemplo de amor por la institución y de profesional entregado.



Cristian Arango anotó gol para Millonarios contra Nacional. Foto: Tomada de www.dimayor.com.co

Sin embargo, las redes sociales no perdonan y se dieron cuenta de un detalle: Arango no celebró su gol contra Nacional, a pesar de que en ese momento significaba mucho en el transcurso del partido. ¿Por qué no lo celebró?



Pues algunos se pusieron a revisar la cuenta de Instagram del ‘Chicho’ Arango y se dieron cuenta que el delantero seguramente es hincha de Nacional. Si bien sigue a jugadores actuales como Jarlan Barrera, también sigue a exjugadores del equipo antioqueñocomo René Higuita o Edwin Cardona. Pero la ‘prueba’ sería que sigue a ‘Los del Sur’, barra popular de Nacional, así como cuentas que informan y son partidarias del equipo verdolaga.