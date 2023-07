Memphis Depay estalló por caso Mendy: ¿Cómo va a recuperar su carrera?

Luego de conocer que Benjamin Mendy fue declarado "no culpable" tras las graves denuncias de violación, el jugador del Atlético de Madrid y la Selección de País Bajos, Memphis Depay, se pronunció en sus redes sociales y dejó una reflexión. El ex-Barcelona mostró su apoyo al jugador que se quedó sin equipo.



"Todos los casos desestimados", empezó diciendo sobre las denuncias por violación a las que se enfrentó y de las que quedó absuelto. "¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Quién va a ayudar a este hermano a sanar? ¿Quién va a ser responsable por el daño a su nombre? ¿Cómo va a recuperar su carrera? Muchos años de inversión para convertirse en un futbolista profesional…. ¿¡Ahora que!?".



Depay continuó diciendo: "Nunca toqué este tema porque no sabía todos los detalles, pero hablé con él una vez por FaceTime mientras estaba tras las rejas. Lo enfrenté en el campo un par de veces y no vi un mal hombre. No podemos aceptar que esto nos pase a nosotros como deportistas".



Finalmente, el delantero neerlandés quien recibió apoyo de jugadores como Neymar, Grealish y Zinchenko, entre otros, mencionó: "¿Quién nos defenderá en el momento de necesidad, no cuando el daño ya esté hecho?". Pidió no girar la cabeza o hacer oídos sordos a esta situación; un claro llamado a la solidaridad por el caso Mendy.