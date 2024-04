‘Mane’ Díaz contó detalles de su secuestro y si volverá a Inglaterra

‘Mane’ Díaz, el papá del futbolista del Liverpool Luis Díaz, regresó hace unas semanas a Colombia tras una pequeña estadía en Inglaterra tras vivir un secuestro por parte de la guerrilla del ELN y en su arribo al país se le ha visto muy feliz por todo el cariño recibido, además, porque está en el lugar donde se siente más cómodo.



Aunque en territorio inglés era una figura pública y muchos aficionados del Liverpool lo asediaban con fotos, ‘Mane’ terminó devolviéndose a su país, pese a todos los episodios de seguridad que vivió junto a su esposa.



La investigación de su secuestro en La Guajira avanzó y tuvo capturados, siendo Yerdison Bolívar, mejor amigo de ‘Mane’, quien ante la Fiscalía aceptó los cargos que se le imputaron.



Ante esta situación, en una entrevista con Canal RCN, Luis Manuel Díaz habló por primera vez sobre cómo se dio su secuestro y cómo su llamado mejor amigo lo terminó engañando para que lo lograran secuestrar, pues según el papá de la estrella de la Selección Colombia, de a poco se ganó su confianza y terminó sabiendo cada detalle de los negocios que tenía.



“Mi estadía en Barrancas no era fija, yo siempre iba a Barranquilla, hacía visitas en otros departamentos y todo porque los proyectos míos son a futuro y son con varios departamentos. Entonces salía y en el momento que salía, (le indagaba Yerdinson) ¿cuándo regresa?, mire yo estoy aquí. Yo confiado del trabajador, pues yo le daba algunas informaciones y otras no”, dijo inicialmente ‘Mane’.



De igual manera, ‘Mane’ aseguró que al ver que era una persona de bien, decidió ayudarlo, pero terminó pagándole caro y traicionó su confianza.



“En las últimas dos semanas era más insistente. Me escribía mucho más. Cuando estuve en el pueblo se acercó a invitarme a que nos bebiéramos una cerveza, que en su casa me podía brindar algo, que acompáñeme, que somos familia y todo, pues me confié y ahí es la caída”, reveló ‘Mane’.



Además, aseguró que él Yerdinson Bolívar, sí tuvo que ver en gran parte del secuestro y le pasó eso por confiado.



"No debo confiar tanto y tampoco soltar tanto de lo que uno tiene. Soy una persona débil, fácil, me gusta siempre colaborarle a los demás, pero estoy seguro de que él sí tuvo algo que ver en mi secuestro. Porque era una persona en la que ayudó a planificar 80% del caso, era la persona más cerca de mí", mencionó ‘Mane’.



No busca quedarse en Europa



Pese a que su estadía en Inglaterra parecía que iba a ser largar, ‘Mane’ decidió que eso era algo pasajero y aclaró que no tiene pensado vivir allí de manera definitiva, pero su vuelta al país es para antender cosas sobre su secuestro.



“Nosotros no pensamos quedarnos en Europa, volveremos a nuestro terruño y que se esclarezcan las cosas sobre cuáles fueron los motivos, quiénes fueron de verdad los que hicieron mi secuestro y quedar tranquilo con esta situación”, reveló ‘Mane’.



Por último, el papá de Luis Díaz afirmó que ese secuestro le dejó daños emocionales y que ha tratado de ir superando con su toque alegre que lo caracteriza, pero no olvidará ese mal episodio, pero siente un parte de tranquilidad estar en Colombia gracias a los guardaespaldas que están atentos a su seguridad.



“He tratado de superar, con mi forma de ser, mi alegría, mis cosas y todo, pero no crean que en el fondo no se siente algo todavía. Estamos tranquilos, estamos cómodos. Algunas cosas nos preocupan, pero tenemos que seguir, seguir adelante y tratar de superar todo", afirmó ‘Mane’ Díaz.