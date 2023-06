Magnoli se harta de Vélez: 'agarra el micrófono para echar mie...'

La Selección Colombia es un tema que siempre despierta pasiones y en los espacios deportivos es casi habitual que se den acaloradas discusiones.

Pero cuando no coinciden en los mismos espacios, las redes sociales son la mejor opción para que unos y otros se enfrenten en la defensa de sus argumentos, así como en las últimas horas han hecho Adrián Magnoli, comentarista y panelista en DSports, y Carlos Antonio Vélez, reconocido analista en Antena 2 y Win Sports.



La chispa que encendió esta disputa fue un comentario de Vélez en sus redes sociales sobre la convocatoria del técnico de la Selección, el argentino Néstor Lorenzo. “Una nómina con Mina y Barrios, así sea la oficial, parece fake, ¡Dejate de joder, Lorenzo! (nos morimos de hambre con la nevera llena)”, escribió.



En su canal de Youtube, Magnoli le respondió. Aunque reconoció que es un gran periodista y "gran persona", apuntó sin titubeos.



“Yo no sé si es un personaje que tiene, que tiene que agarrar un micrófono y echar mierda para todo lado. Decirle a Lorenzo, por ejemplo: ‘dejate de joder’. ¿Cómo le vas a decir así al técnico de la Selección Colombia? Por favor, ¿por qué no se lo dijo a Pinto, ¿por qué no se lo dijo a Rueda?, ¿por qué no se lo dijo a Lara?, ¿por qué no se lo dijo al ‘Chiqui’ García? (...)”, dijo.

​

Lo de Vélez, según el analista argentino, sería una vieja vendetta: ​"Llegó Pékerman, no le dio más bola a nadie, blindó la Selección, jerarquizó la Selección y Carlos Antonio arrancó, como le cerró la puerta acá en la cara y no lo dejó nunca entrar en el ambiente de la Selección Colombia, todo está mal lo de Lorenzo. O sea, ve a Lorenzo como si fuera Pékerman”, agregó.



Magnoli también terció en la acusación de Vélez a Óscar Córdoba por uno de los convocados: “¿Y para qué llevó a (Devis) Vásquez la vez pasada?, un arquero desconocido; no, yo sé por qué lo llevó, porque se lo recomendó Óscar Córdoba, que es la persona que lo maneja, al entrenador de arqueros”, dijo Vélez.



“Córdoba es un santo, yo no lo puedo creer, Lorenzo quería ver a Vásquez, lo convocó y ya está. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que tirar así y hablar mal de todo el mundo?”, concluyó Magnoli.