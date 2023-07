Madre de Dele Alli calificó de 'mentira' versión de abusos y abandono

El futbolista inglés Dele Alli habló recientemente de abusos en su niñez, de venta de drogas, de una madre alcohólica y de una adopción, versión que recientemente salió a desmentir su madre biológica, Denisse Alli. La mujer aseguró que "le lavaron el cerebro".



Y es que el jugador de 27 años que juega para Everton le dijo al exjugador Gary Neville en su programa en YouTube The Overlap Podcast que había tenido una infancia traumática y detalló algunos sucesos que lo marcaron, entre ellos, un supuesto abuso por parte de un amigo de su madre.



El inglés rompió en llanto en medio de su relato contando que "Abusaron de mí a los seis años, a los 7 fumaba, vendí drogas y a los 12 me adoptó una familia increíble”.



En una entrevista exclusiva con OJB SPORT, Denisse Alli aseguró que nunca abandonó a su hijo y calificó sus afirmaciones como "una mentira descarada". La mujer mencionó que tienen documentos que comprueban que nunca fue adoptado y que tanto ella como su padre se hicieron cargo de él.



"Dele nunca fue adoptado por nadie. A los siete años asistió a una de las mejores escuelas de Lagos. Nunca fue enviado a África para disciplinarlo. Es una mentira descarada. Tenía un conductor que lo recogía todos los días de la escuela. Tenemos todos los documentos y fotos de Dele con su papá desde que nació cuando era niño", mencionó Denisse.



La mujer también se refirió a la versión de Dele sobre su problema con el alcohol: "ha dicho que yo sufría de alcoholismo y lo dejé porque no podía cuidarlo, pero eso es mentira. Quería darle la mejor oportunidad de lograr su sueño, pero él seguía siendo mi hijo y yo estaba ahí para él cada vez que me necesitaba. Trabajamos muy duro para ser quienes somos hoy. Nadie se lo llevó a Nigeria como castigo".



Asimismo, Denisse manifestó que cuando él tenía 13 años empezó a entrenar en MK Dons y empezó a quedarse en casa de su mejor amigo, Harry Hickford. "Un día la familia Hickford no había devuelto a Dele como de costumbre. Kenny (papá de Dele) llamó inmediatamente y le suplicaron que le permitiera a Dele pasar la noche con ellos, que tenían un lugar más cómodo para él y que su hijo era un buen amigo. Los Hickford tenían un plan todo el tiempo".



Finalmente, Denisse Alli se refirió al "abandono" del que habló Dele en la entrevista y aseguró que no fue por elección. La mujer contó que no pudo cuidarlo adecuadamente y que aunque fue decisión dolorosa y difícil, siempre estuvo presente en la vida de su hijo.