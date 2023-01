Messi y el premio que le faltaba por ganar: insólito reconocimiento

¿Recuerdan la curiosa respuesta de Lionel Andrés Messi Cuccittini al delantero neerlandés Wout Weghorst? En un partido caliente, Messi desató polémica con el atacante con palabras jocosas. Un "¿Qué mirás bobo? Andá pa allá" que no demoraron en viralizarse en las redes sociales. Wout explicó que solo le estaba pidiendo el saludo al argentino que reaccionó a las presuntas provocaciones de Weghorst.



Y es que, quién iba a pensar que esas palabras iban a viralizarse tanto que le iban a otorgar un premio al delantero del Paris Saint-Germain, Lionel Andrés Messi. Era completamente impensado que, por esas palabras, pudiera ganar más reconocimiento y pudiera ser galardonado con un premio, el que le faltaba en una carrera deportiva llena de éxitos.

En la noche del lunes 23 de enero en Mar del Plata se llevó la entrega de los Premios Martín Fierro que reconoce a la televisión y radio en Argentina, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas. Pero lo más curioso es que en los premios a categoría digital, pudiera estar Lionel Messi nominado. Se preguntarán a qué premio y por qué si no actúa en la televisión ni tiene programas radiales, pues seguramente nadie iba a imaginarlo. A la categoría de mejores dos minutos virales digitales, el jugador del Paris Saint-Germain ganó el reconocimiento por el video viralizado del "¿Qué mirás bobo? Andá pa allá" que protagonizó con el delantero neerlandés Wout Weghorst.



Sin duda alguna, ese particular momento que tuvo a Lionel Messi envuelto en un partido caliente y su reacción a Wout Weghorts serán recordadas por siempre. Pues, la frase alcanzó tanta popularidad que Lionel fue reconocido con una estatuilla, la única que le faltaba tal vez. Grego Rosello, amigo de Messi e influencer recibió el galardón. Parecía un estadio el lugar donde se desarrolló el evento, pues cuando sonó el nombre del rosarino, se desató la locura con cánticos de "Muchachos", el coro que acompañó a la albiceleste en Qatar.



Aunque no fue un premio como lo de Lionel Messi, el evento también sirvió para homenajear a Argentina por el tercer título del mundo, y como si fuera poco, darle un reconocimiento también al polémico guardameta de la albiceleste y del Aston Villa, Emiliano el 'Dibu' Martínez. El arquero se convirtió en el primer campeón del mundo de Mar del Plata, ciudad donde se llevó a cabo la gala. José Alberto Martínez, su padre estuvo en representación de Emiliano y dijo, "esto va para todos los chicos de la Selección". A continuación, el momento de la entrega del premio a Grego Rosello: