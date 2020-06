'Estaba en calzoncillos, abro y era Messi, me vestí en un segundo'

En una charla con medios de Estudiantes de la Plata, el defensor del Leganés, Jonathan Silva, recordó una de las anécdotas que más lo marcaron cuando hizo parte de las convocatorias de la Selección Argentina.

Silva fue convocado como lateral cuando Gerardo Martino dirigía la albiceleste, el futbolista reconoció su emoción al compartir con grandes figuras del fútbol en una concentración: “Un día estaba tomando mates con Messi, Mascherano, Agüero y Di María. Todos juntos en una pieza y yo, o sea un sapo de otro pozo que no tenía nada que ver", afirmó el jugador.



El defensor reveló que sin pensarlo, terminó incluido en el mismo grupo de Messi y Agüero, hecho que hasta el día de hoy lo recuerda con gran aprecio y sentimiento: "Otro día nos juntamos a jugar al blackjack cartas y yo no sabía que al otro día se iban a juntar de nuevo. Terminamos de comer y me fui a la pieza. Estaba en calzoncillos mirando televisión y me golpean la puerta. Pensé ‘¿quién mierda es?’. Abro y era Messi. Le pregunté que pasaba y me dice 'te estamos esperando para jugar a las cartas. Así como estaba desvestido, me vestí en un segundo. No lo podía creer, no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. La verdad que todos se portaron muy bien”, finalizó.