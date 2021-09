Felipe Melo sorprendió: ‘para frenar a Messi hay que darle un codazo’

Una nueva edición del clásico entre Brasil y Argentina se viene en la nueva fecha de Eliminatorias. El morbo que rodea todo lo que es este partido está a tope, además, por lo ocurrido en la Copa América, donde los de Scaloni volvieron a ser campeones tras 28 años. Uno de los que tuvo pasado con la canarinha fue Felipe Melo, defensor reacio y agresivo en la marca, al momento de entrar y por su temperamento.

El actual jugador de Palmeiras habló con TyC Sports acerca del duelo de Eliminatorias “Este partido no es una revancha. Argentina ganó y salió campeón acá. Es otro partido, lo que pasó no cambia. Espero que gane Brasil, porque soy brasileño, pero lo que pasó, pasó”.



El defensor se refirió a Messi, admirado su calidad y lo que ha hecho en el fútbol, además, de cómo lo detendría “Es un icono. Ganó seis Balones de Oro, es la historia del fútbol. A Neymar todavía le falta para llegar a ese nivel”.



“Es al primero que hay que detener, es el que hace la diferencia. Para pararlo le tengo que pegar un codazo en la cabeza ¿qué voy a hacer con Messi? No hay nada para hacer, es de otro planeta. Es el mejor de la historia. Igual, nunca pegarle para romperlo, vi la aptada que le dieron y, si lo rompía, iba a las redes sociales del venezolano y le decía ‘A Messi no, eh’ a esos jugadores no los puedes lesionar porque hacen al fútbol más bonito”.