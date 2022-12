¿Qué dirá ahora que es campeón mundial? Los dardos de Vélez a Messi

Es conocido por muchos la preferencia del periodista Carlos Antonio Vélez por el Real Madrid y por Cristiano Ronaldo. Pero ¿tanto como para no reconocer la leyenda que ya es Lionel Messi?

El analista no se cortó a la hora de hablar del zurdo, que este domingo se coronó campeón mundial en Catar, el título que faltaba a su reputado palmarés y que lo confirma como el mejor del mundo.



Aún así, Vélez no termina de convencerse, a juzgar por las duras declaraciones que hizo antes de este triunfo, que no fue menos pues anotó doblete y no falló en la definición por penaltis. Una de las más duras críticas la hizo en el canal Win Sports, en el que hizo un comentario que ofendió a muchos: "Ah no, entonces lo que dice Messi es… Messi a duras penas sabe leer y escribir”, dijo en uno de sus espacios.

El analista fue muy duro con el capitán argentino y dijo que no entendía por qué había que rendirle tanta pleitesía:

🪐 "Yo no sé por qué hay que rendirle pleitesía a Messi, hay que venir a decir que Messi es el mejor jugador porque Argentina clasificó" @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/yZxaPOQk5r — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 10, 2022

Al periodista nunca acabó de convencerlo Argentina y tras la emocionante final contra Francia solo atinó a criticar el arbitraje y a comentar sobre el 10: "El título está muy bien, la trayectoria de Messi merecía un Mundial. No va a alcanzar a Pelé pero sí a Maradona y muy seguramente a Mbappé tampoco lo va a alcanzar":