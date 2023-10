Hinchas de Millonarios decepcionados: ¿Falta ambición internacional?

¿Tiene como objetivo Millonarios ganar un título internacional? Esa pregunta se la hace mucho tiempo la afición del equipo albiazul de Bogotá, y es la pregunta que le hizo Nelson Bedoya al presidente Enrique Camacho, en medio de un conversatorio.



El usuario de Twitter @NelsonBedoyaSan publicó el video de la respuesta de Camacho; y aunque hay opiniones divididas, son más las reacciones de decepción a su respuesta, que es más empresarial, pues sienten que no hay ambición para trascender internacionalmente.



En el video, con más de 69 mil reproducciones, el presidente de Millonarios aseguró: “Nosotros en nuestra estrategia, no tenemos eso planeado. Porque los títulos no se ganan con estrategia. En el presupuesto del próximo año, no planeamos ser campeones”.



Enrique Camacho amplió su postura, para explicar de mejor manera su punto: “Trabajo para ser campeón, pero no planeo ser campeón. Porque ser campeón no depende de mi capacidad de gestión; uno puede llegar a una final y perderla por un penalti o por un error”.



“Entonces no puedo basar mi expectativa financiera y organizacional, en que voy a ser campeón. Nuestro objetivo es ser siempre primero, o estar entre los dos mejores en el fútbol colombiano. Eso produce estar más cerca de ganar títulos. Entonces, se tiene la ilusión de ser campeón, pero no es el objetivo, porque de pronto no se puede lograr”, cerró Camacho su explicación.



De inmediato llegaron las reacciones: algunos hinchas critican por el modelo de empresa, que se basará en las categorías menores, vender jugadores y contratar a un par de figuras. Otros defienden esa postura, pues saben que el fútbol es vista como empresa, y que Millonarios ha logrado cosas importantes para ser un equipo sólido, estable y que recuperó la grandeza.



Así reaccionaron en las redes sociales: