De no creer: Mbappé no puede comprarse lujoso Ferrari por esta razón

Kylian Mbappé el segundo futbolista mejor pagado del mundo, solo por detrás de Cristiano Ronaldo. El actual delantero del Paris Saint Germain gana 110 millones de euros al año, gracias a la extensión de su contrato con el equipo francés; mientras que CR7 gana 200 millones anuales en Al Nassr, de Arabia.



Así, Mbappé no debería tener problema para comprar lo que se le ocurra, desde ropa, mansiones o carros de lujo.



Es por eso que la estrella gala estaría considerando comprarse un Ferrari, aunque no se ha decidido entre el Ferrari 488 Pista o el modelo Ferrari SF90 Stradale. Cada auto tiene un valor aproximado de un millón de euros, así que hasta podría adquirir ambos modelos.



Sin embargo, Mbappé tendría un insólito obstáculo para lucir uno de estos Ferrari por las calles de París.



Aunque podría pagar más de un auto de la prestigiosa marca italiana, Mbappé no cuenta con licencia para conducir, siendo este uno de los muchos requisitos que pide la firma del ‘Cabalino Rampante’ a sus clientes para consumar la compra.



Con 24 años, Kylian no tiene licencia de conducción, pero no por haber infringido la ley o por tener problemas para manejar. Lo que pasa es que un futbolista como él tiene un chofer que lo traslada a donde quiera.



“Es uno de los inconvenientes de tener éxito pronto. Echaba de menos cosas simples como tener licencia de conducir. Creo que todos tienen una. Para mucha gente el carnet es una obligación, pero no lo era para mí. Aunque es sinónimo de autonomía, tuve mi autonomía pronto porque he tenido conductores a mi disposición. Nunca ha sido una prioridad”, dijo Mbappé en una entrevista para ‘Bleacher Report’.