PSG, James Rodríguez y Colombia: las confesiones de Keylor Navas

Elegido como el mejor portero de la Liga de Francia en la campaña 20/21, Keylor Navas vive una temporada más al servicio del PSG tras salir del Real Madrid con varios trofeos en sus manos, entre ellos, tres Champions League consecutivas.

Ahora, desde su estadía en París, el arquero costarricense habló con SuperTrending de RCN sobre su presente en en el cuadro que tiene a Neymar, Mbappé y Di María como figuras, su diario vivir como padre de familia, sus planes a futuro y su relación cercana con James Rodríguez y Colombia.

PSG



"Me siento muy feliz y muy agradecido con Dios porque disfruto mucho lo que hago. Para mi es un privilegio trabajar en algo que amo como es el fútbol. Estar en el PSG ha sido algo muy lindo porque me han recibido con mucho cariño, me han valorado y eso es algo que a todos nos gusta y me siento muy contento por eso. Aquí el nivel es bastante bueno, creo que en Francia se juega más fuerte. Tratan de no tener tanto el balón sino que es de más ida y vuelta. Es más rápido. Ya lo conozco mucho mejor y me siento bien acá.".



"Me llevo bien con Sergio Rico, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Ángel Di María, Neymar. Podría decir que todo el equipo porque el ambiente es muy bueno, pero con ellos es con los que más comparto", dijo.



Cotidianidad



"Mi hijo se va a las 8:00 a.m. a la escuela. Así que siempre me levanto a despedirlo. Hago mis rutinas mañaneras del plano espiritual y después me voy a entrenar. Hay que estar en la ciudad deportiva a las 9:30 de la mañana, así que llego a esa hora. Entrenamos hasta la 1:30 p.m. o 2:00 p.m. Llego a casa a comer con la familia, estamos tranquilos, descansamos un poco. Trato de dormir una siesta, depende de lo cansado que esté. Me gusta jugar con mis hijos, compartir con mi esposa. Después estudiar. En la noche cena y a dormir", precisó.

Futuro

​

"Yo quiero jugar todo lo que pueda porque amo el fútbol. Pienso alargarlo lo máximo posible, pero se que el final llega. Por eso me estoy preparando para lo que será mi vida después del fútbol. Estoy sacando un master de gestión deportiva"



James Rodríguez y Colombia



"Desde que estaba en Madrid tuve la oportunidad de conocer a James, de tener una muy buena relación. Es una gran persona y muy buen futbolista, así que es fácil llevarse bien con él. Soy amigo también desde hace muchos años de Alex Campos. También tengo contacto con algunos otros artistas, como los de Piso 21. El calor de la gente en Colombia siempre es muy agradable. No tengo más que palabras buenas para todos los colombianos. Amo a Colombia y espero volver pronto", finalizó



Navas, de 34 años, es uno de los mejores guardametas del mundo, en la presente temporada registra 44 partidos en todas las competencias, en los cuales ha recibido 36 goles en contra y ha sacado su arco en cero en 19 oportunidades. Tras quedar eliminado de la Champions League a manos del Manchester City, se aferra a una caída del Lille y una victoria de su equipo para quedarse con la Ligue One.