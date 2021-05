Volver a empezar: Marlos Moreno se destacó esta temporada en Bélgica

La adaptación al fútbol europeo no ha sido nada fácil para Marlos Moreno. Desde hace 5 años, cuando lo compró el Manchester City, al atacante colombiano le ha tocado cargar con la presión de ser promesa y trata de encajar en la élite del fútbol. Y luego de pasar por España, Brasil, México y Portugal, el antioqueño encontró su mejoría en el fútbol de Bélgica.



Tuvo que caer y volverse a levantar. Marlos fue cedido al Lommel SK, de la Segunda División belga y allí encontró su punto de equilibrio y su tranquilidad mental para volver a empezar.



“Estoy muy contento en Bélgica, me he adaptado bien y gracias a Dios he marcado goles y asistencias. He logrado los objetivos de la temporada”, dijo hace unas semanas Marlos en el programa ‘El Bvar Caracol’.



Moreno encontró regularidad: jugo 23 partidos de los 28 que disputó su equipo, 22 de ellos como inicialista, y completó 1.935 minutos, que lo dejaron como el segundo futbolista con más minutos del equipo, solo superado por Laurent Lemoine, su arquero, quien jugó 2.340 minutos. Además, marcó 5 goles y quedó entre los cuatro mejores artilleros de su equipo, que, aunque no consiguió el ascenso, fue uno de los animadores de la temporada en la Eerste klasse B.



Marlos Moreno acaba de ser reconocido como uno de los tres futbolistas más importantes de la temporada en la Segunda División de Bélgica, un detalle que no puede pasar derecho, pues empieza a demostrar que va madurando y puede dar otro paso en Europa.