Racing ganó y Juanfer Quintero explotó y le cobró a Flavio Azzaro

Racing Club se quedó con el clásico de Avellaneda, luego de ganarle 0-1 a Independiente en partido de la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.



En el triunfo de la ‘Academia’ estuvo el colombiano Juan Fernando Quintero, quien fue destacado por su talento y pie fino, haciendo parte de la jugada del gol del triunfo, que anotó Adrián Martínez.



Así, Juanfer, que fue titular y jugó 82 minutos, reaccionó en las redes sociales. Además de publicar una foto en la que aparece celebrando junto a sus compatriotas Roger Martínez y Johan Carbonero, también aprovechó para cobrarle por un comentario al periodista Flavio Azzaro.



El polémico Azzaro había hecho un comentario previo pidiendo que en Racing no fuera titular Quintero para jugar el clásico.



“Juanfer Quintero es un futbolista que está enamorado de él. Que cree que todas las jugadas hay que hacerlas difíciles, que siempre tiene que dar un pase con ventaja, un pase al vacío. No, no se puede jugar a cámara lenta, venir y ‘chorearle’ (quitarle) la pelota a los centrales… ¡Tiene que jugar 30 minutos! El partido contra Independiente yo lo juego sin Juan Fernando Quintero”, fue la sentencia de Flavio Azzaro.



Así, el colombiano esperó a ganar el clásico y luego fue a X (antes Twitter) y republicó (le dio RT) el trino de Azzaro, en donde lo expuso y de inmediato hinchas de Racing se metieron con el periodista, insultándolo por el comentario y elogiando el juego de Juanfer.