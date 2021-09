'Patrón' Bermúdez estalló contra Juan Carlos Osorio: 'con América no'

En medio del programa F10 de ESPN Colombia, Jorge Bermúdez se refirió a Juan Carlos Osorio y a su ya cuestionada rotación, después de ser consultado sobre la ausencia de Adrián Ramos en el clásico del domingo.



Si bien América ganó por la mínima al Deportivo Cali en Palmaseca y se metió entre los ocho, al 'Patrón' no le gustan tantos cambios de un partido a otro. Así que le dejó un consejo al técnico escarlata, a propósito del duelo de mitad de semana por Copa Colombia.

"¿Por qué no jugó Adrián Ramos? Yo no sé. Acabó de decir Gastón Pezzuti, que lo tuvo como técnico, que es su manera de proceder. De pronto juegue en el próximo partido. Es estilo, manera de juego, el que más se acomoda a una idea, es lo que piensa", indicó Bermúdez quien vistió la camiseta de los 'Diablos Rojos' como jugador y que además fue entrenador en un corto periodo en 2010.



"No le podemos quitar virtud y no pongo en duda la idea del profesor Osorio, ni su valía, capacidad, carácter y personalidad, pero uno no puede jugar a la ruleta rusa en cada partido".



Y agregó: "¡No! Con el América no. América está jugando en el hilo, y en el fútbol se trabaja para jugar bien, y los resultados, en la mayoría, van a ser positivos. Ese es el fútbol que me enseñaron a mí y se pueden conseguir grandes logros. Si uno juega y todos los días cambia, es como cuando le están tomando el ritmo cardíaco a un enfermo".