Jorge Luis Pinto, el técnico que vive en medio de las polémicas

A sus 67 años, Jorge Luis Pinto se ha destacado en el mundo del fútbol no solo por su trabajo táctico y sus buenos resultados, su fuerte temperamento y su estricta forma de trabajar, ha hecho que el colombiano se vea envuelto en polémicas situaciones con futbolistas, periodistas, dirigentes y demás entes que rodean al fútbol.

A lo largo de su carrera como técnico, el nacido en San Gil (Norte de Santander), ha tenido varios cruces con jugadores y demás personas ligadas al fútbol que lo han puesto en el ojo de la mira, siendo él un centro de críticas.



Millonarios 1984

Con tan solo 31 años, Jorge Luis Pinto, llegaba al club embajador en busca de tener su primera experiencia como primer entrenador en un equipo de primera división, en aquel momento, Millonarios fichaba a Carlos el 'Pibe' Valderrama, quien llegaba procedente del Unión Magdalena.



Valderrama pasó por desapercibido en su paso por el club capitalino, y fue vendido al año siguiente al Deportivo Cali, en ese entonces, conocedores de la situación señalaron a Pinto como el culpable de la salida del '10' barranquillero, aseguraban que Jorge Luis habría sido el culpable del Pibe de Millonarios, pues en algún momento declaró: "En sus comienzos era inmaduro, no tenía personalidad, mostraba inseguridad, no exhibía temperamento. Cosas obvias porque venía de un ambiente escaso en estas cuestiones que son disciplinarias".



Tiempo después, la polémica siguió y el entrenador aseguró en varias entrevistas que la salida de Valderrama no fue por él, sino de los directivos quienes no quisieron seguir contando con el Pibe en el equipo, declaró que siempre insistió en que el Pibe debería quedarse en el equipo. Por su parte, Valderrama quién también tiene un fuerte carácter, nunca desmintió esta versión, por el contrario ha afirmado su admiración por el estratega de Norte de Santander.







Cúcuta 2006



Jorge Luis Pinto, en el 2006 era el técnico del Cúcuta Deportivo, en un partido caliente contra el Real Cartagena en el segundo semestre del año, el técnico motilón se iría expulsado por agredir verbalmente al árbitro central, al salir, Pinto seguía alegando cono fuertes palabras en contra del arbitro y del equipo dirigido por Comesaña, razón que llevó al técnico uruguayo, contagiado por la ira, a propinarle un puño a Pinto en medio del desarrollo del partido. Pinto afirmaba que el Real Cartagena había comprado el partido, calumnia que Comesaña no aceptó. Días después ambos técnicos fueron sancionados y Comesaña presentó sus disculpas públicas por sus acciones.



Selección Colombia 2007



Jorge Luis Pinto, llegaba a la dirección de la Selección Colombia de mayores, después de haber dirigido al Cúcuta Depotivo en el 2006, alcanzando la recordada semifinal de la Copa Libertadores contra Boca Juniors. Previo a la Copa América de Venezuela, en el año 2007, jugadores referentes de la Selección, como Mario Yepes, Fabián Vargas e Iván Ramiro Córdoba, le hicieron un pedido explícito al técnico, el cual consistía en reducir el trabajo físico, pues llegaban a la Selección después de un apretado calendario en sus respectivos clubes. Argumento al que Pinto se negó y meses después no contaría con ellos en futuros llamados a la Selección, un año más tarde, Pinto dejaría el puesto de la Selección.

Costa Rica 2014

​

Pinto, llegó al segundo periodo en la Selección de Costa Rica en el 2011, en su proceso llevó a Costa Rica al Mundial de Brasil 2014, alcanzando los curatos de final, siendo esta una participación histórica para el equipo centroamericano. Meses después, el técnico colombiano presentaría su renuncia debido a que miembros del cuerpo técnico y jugadores del plantel habían manifestado su descontento con el seleccionador al afirmar que él violaba sus espacios privados en medio de las concentraciones.





Honduras 2017

​

Luego de su paso por Costa Rica, Pinto llegaba a Honduras con el fin de repetir los hecho con el equipo 'tico' en el 2014, su proceso no fue el esperado, y en medio de su trabajo, fue nuevamente el centro de la polémica tras ocasionar una nueva discusión con el técnico de Panamá, también colombiano, Hernan Darío Gómez, las decisiones arbitrales del encuentro, llevaron a que ambos técnicos estuvieran a punto de irse a los golpes, la intervención de los jugadores salvo lo que hubiera sido un bochornoso espectáculo.

Millonarios 2018



Jorge Luis Pinto, aterrizó nuevamente en Millonarios en el 2018 para cumplir su tercer ciclo al mando del cuadro embajador, después de una primera exitosa campaña, en la que alcanzó una buena cantidad de puntos, pero no los suficientes para salir campeón, el estratega nacido en San Gil, se vería envuelto en una nueva polémica tras renunciar a la dirección del equipo. Periodistas aseguraron que se debió a conflictos internos con los jugadores, pues muchos de ellos le manifestaban que era necesario reducir las sesiones de trabajo físico, razón que el técnico nunca aceptó y el rendimiento del equipo bajó.