¡Por no revisar celular! Insólita desconvocatoria en Países Bajos

Para nadie es un secreto que uno de los puntos más altos en la trayectoria deportiva de un futbolista, es sin duda alguna, recibir el llamado a representar al país. Y, de hecho, ese fue el anhelo del guardameta neerlandés Jay Gorter del Ajax de Ámsterdam, quien recibió la convocatoria para la Young Orange, selecciones juveniles de los Países Bajos.

Ya las excusas no parecen pesar en la atmósfera de un jugador. Jay Gorter estaba en el hospital visitando a su madre, hospitalizada e internada por una enfermedad renal. Sin embargo, en una época en la que las redes sociales, la tecnología y los celulares están tomando un protagonismo notable, la convocatoria fue enviada por WhatsApp para el combinado nacional juvenil en donde aparecía en primera instancia el guardameta.



Mientras visitaba a su mamá en la unidad médica, recibió la convocatoria, y como se trataba del cuidado de la madre, no revisó el celular. Un mensaje del entrenador de porteros que notificaba el llamado terminó en desconvocatoria. Mike Verweij, periodista de The Telegraph informó, “no responder a los mensajes le ha costado muy caro a Gorter. Sierd van den Berg pensó que la relación era más importante que el desempeño. También pensó que Gorter podría haber respondido a sus aplicaciones a pesar de la situación de su madre”.



Sumado a ello, Mike Verweij mantuvo, “la intención era que Gorter fuera seleccionado nuevamente, solo que no respondió a las aplicaciones del entrenador de porteros y la relación resulta ser más importante que la actuación”. Las situaciones familiares y médicas ya ni cuentan, pues se quedó por fuera de la selección de los Países Bajos.