¿Hace falta James en la Selección? ‘Es un jugador casi retirado’

La Selección Colombia sigue sumando puntos importantes en las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022 y se mantiene en puesto de repechaje en la tabla de posiciones. Dirigida por Reinaldo Rueda, la Selección rinde, suma, pero a algunos no les gusta su estilo y maneras de juego.



Hay una discusión entre los hinchas, pues algunos dicen que hace mucha falta James Rodríguez como ‘10’ de la Selección; otros, entiende que el futbolista no juega hace 5 meses y que su tono físico no genera confianza aún para encarar las clasificatorias sudamericanas al Mundial de la Fifa.



Sin embargo, este lunes hubo una fuerte declaración sobre James Rodríguez y si es necesario para Rueda y sus compañeros.



El que se lanzó con todo contra James, despreciándolo para la Selección, fue el periodista argentino Fernando Niembro, quien hizo una polémica declaración en el programa ‘Planeta Fútbol’, de Win Sports.



Para Niembro, a la Selección Colombia le hace falta un jugador que pueda potenciar emocionalmente al combinado nacional. Pero no piensa en el futbolista de Al Rayyan, de Catar.



“Hay una defensa que responde, un arquero que está fantástico. Me pregunto. No hablo de James, porque para mí James es un jugador casi retirado. ¿En Colombia, en el campeonato colombiano o dentro de este grupo que no ha sido llamado, hay alguien que pueda llevar el equipo emocionalmente?”, dijo Niembro, encendiendo la polémica.