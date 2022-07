James no se salvó de las bromas: así le festejaron el cumpleaños

James Rodríguez está de cumpleaños. El colombiano llegó a 31 años de vida, con una carrera para admirar. Su talento lo ha llevado a estar en la élite del fútbol mundial, no hay duda alguna de que está entre los mejores jugadores de toda la historia de Colombia.

Su recorrido lo ha llevado a acumular un sinfín de títulos, quedando en la historia de equipos como el Real Madrid, que lo tiene en el pasaje de las leyendas del club.



Ahora, en Al Rayyan, no dejaron pasar la fecha especial. Festejo con todos sus compañeros de equipo, donde se ve el cariño que le tienen al colombiano. No faltó la broma con el pastel, donde James se negó, pero no pudo resistirse.