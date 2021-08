James Rodríguez: ‘Estar en Twitch no significa que no haga mi trabajo’

James Rodríguez sigue en aislamiento en Inglaterra y aprovecha los días de no presentarse a entrenamientos en Everton para compartir con sus seguidores en las redes sociales y en la plataforma Twitch.



Justamente, James encaró el tema de su exposición en Twitch y el manejo de su tiempo libre. El colombiano aclaró que conectarse en vivo a divertirse en los videojuegos, y responder a sus seguidores, no significa que no esté enfocado en sus objetivos profesionales.



“Chévere que más jugadores estén jugando en Twitch y mostrando lo que hacen en su tiempo libre. Hay uno que pregunta que por qué no entreno. Hay tiempo para todo, yo también trabajo. ¿Este muchacho qué hace en su tiempo libre? ¿Nada? Yo quiero estar cerca de ustedes. También estudio. Si uno quiere, puede. Yo quiero compartir el tiempo libre con ustedes y eso no quiere decir que no esté concentrado en mi trabajo. Cuando tengo que trabajar estoy serio. Somos personas y hay tiempo para todo”, dijo James Rodríguez.



James Rodríguez es alguien que se prepara intelectualmente, por eso ha estudiado idiomas y sigue cultivando su conocimiento. Así, el futbolista del Everton confesó qué está estudiando en los últimos días.



“Estoy haciendo un máster en gestión deportiva. Esto es para ser gerente o presidente, gestionar algún equipo más adelante. Es interesante y siempre hay tiempo para todo. Estudiar es importante y hacerlo en lo que a uno le gusta. Yo me veo siendo el presidente de un equipo”.