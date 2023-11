Valenciano en la cárcel: 'si me sacas de esta, prometo que nunca más'

Iván René Valenciano volvió a ser noticia, ya no por su faceta de analista o su legado en el fútbol sino por un hecho policial.

Fue detenido en Weston, Florida (Estados Unidos) tras protagonizar un choque mientras conducía bajo efectos del alcohol.



Aunque se encuentra libre, le suspendieron la licencia de conducir por tres meses y tuve que ingresar a un programa de rehabilitación en el que le harán pruebas de orina por entre 4 y 6 meses. Por fortuna tiene su documentación legal en regla y no enfrenta otros procesos legales.



Pero, ¿qué pasó? Él mismo dio su versión: “Yo estuve en un asado y sí había tomado licor. Ya estaba en la casa y decidí salir a echarle gasolina al carro. Yo me estrellé ahí mismo, prácticamente en la parte de atrás de mi casa. No hice prueba de alcoholemia y no sale en el reporte el grado de alcohol. ¿Qué estaba drogado? ¡Mentira! En el reporte tampoco sale eso. Tuve una recaída con el alcohol, lo reconozco”, contó en charla con El Heraldo.



La experiencia de una cárcel en Estados Unidos fue muy difícil, según reveló: "Yo llegué en la noche (del lunes) y yo vine a saber qué hora era cuando salí de la cárcel casi a las 7 de la noche (del martes). Es un calabozo sin nada de luz, absolutamente nada. Te sacan a caminar a los pasillos una hora. Ahí interactúas con los otros presos que están ahí, tú no sabes cuál de ellos te puede hacer algo", dijo.



El miedo que sintió motivó una promesa: “Cuando ya estaba ahí, a punto de ir a la audiencia, que estaba pensando lo que pasaría, le hablé a mi mamá y le pedí: si me sacas de esta, te prometo que nunca más…”, expresa Valenciano



Esta amarga experiencia le deja, en todo caso, un reto para no recaer: "Yo podía haber salido en libertad pagando una fianza de mil dólares que no es nada, bajo mi propia responsabilidad, pero si la vuelvo a cag… y soy reincidente, volveré a ese sitio con una condena mayor. En vez de quedarme un día me puedo quedar nueve meses, un año, dos años. Prefiero que me hagan exámenes de orina, que estén pendientes de mí todo el tiempo. Eso me va a obligar a siempre estar alerta", reveló.



El ex futbolista contó que trabaja administrando estaciones de gasolina y que muchos colombianos se han sorprendido de encontrarlo allí, pero que está muy contento con el trabajo que hace.