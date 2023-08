‘Falcao es un exfutbolista’: ¿Se arrepiente Iván Mejía de lo que dijo?

Iván Mejía Álvarez se retiró ya hace buen tiempo de los medios de comunicación; sin embargo, es uno de los periodistas más reconocidos y respetados a la hora de hablar de deportes, especialmente de fútbol, y muchos de sus seguidores lo extrañan en la radio y la tv colombiana.



En 2015, Mejía Álvarez lanzó una frase que lo sigue hasta el día de hoy. El vallecaucano calificó a Falcao García de exfutbolista, pues no estaba recuperado de una grave lesión, que no lo dejó ir al Mundial 2014 y que degradó su carrera por un par de temporadas.



Y aunque Falcao no volvió a ser el mismo, se recuperó, brilló en Europa con el Mónaco, jugó el Mundial 2018 y anotó gol, y sigue siendo un referente de la Selección Colombia.



¿Se arrepiente Iván Mejía de lo que dijo de Falcao? Pues el experimentado periodista se confesó en una entrevista para ‘Vanguardia’, medio de Bucaramanga, que le preguntó sobre si había cosas de las cuales se arrepintiera a lo largo de su carrera.



“Varias cosas. De pronto nunca debí decir que Falcao era un exfutbolista, pero en su momento, en el contexto, era un exfutbolista”, dijo Mejía, quien añadió que “tengo una buena relación con él. Nos hemos saludado: ‘Qué hubo Rada; qué hubo Iván’. Nunca me hizo un reclamo, nunca me dijo nada”.



Y aseguró que “los que si me matonearon fueron las hordas tuiteras de Falcao. Las bodegas cristianas de Falcao son terribles…las bodegas petristas no son nada al lado de las de Falcao”.



Más adelante en la entrevista, Iván describió a Falcao como “un señor, un gran futbolista, y un hombre que hace rato ha debido tomar el camino del adiós, pero no entendió que hay que irse a tiempo”.