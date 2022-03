¿Por qué Conmebol borró trino de Eliminatoria donde estaba James?

A propósito de la jornada de Eliminatoria Sudamericana que se inicia este jueves, Conmebol publicó una imagen en sus redes para presentar la lucha por los cupos que restan a Catar, la cual se hizo viral y convirtió al ecuatoriano Gonzalo Plata en tendencia.



Se trata de un montaje en el que aparecen referentes de las selecciones que animarán la fecha: Diego Godín (Uruguay), Gianluca Lapadula (Perú), Arturo Vidal (Chile) y James Rodríguez (Colombia), quienes acompañan a Plata quien conduce un vehículo. Al poco tiempo, Conmebol eliminó la publicación, ¿cuál fue el motivo?



La polémica se armó porque Gonzalo Plata protagonizó un accidente automovilístico en España, por conducir en estado de embriaguez en diciembre de 2021. Así lo reportaron las autoridades de Valladolid, ciudad en la que vive desde que llegó ese mismo año procedente del Sporting de Lisboa. Al jugador le realizaron prueba de alcoholemia tras el volcamiento de su vehículo y dio positivo.



Por fortuna, el choque que protagonizó Plata no dejó víctimas mortales pero sí algunos lesionados, entre ellos un taxista; además de pérdidas materiales. Hace apenas unos días el futbolista ecuatoriano dio su versión sobre lo ocurrido el 8 de diciembre, a las 6:45 am, y responsabilizó al taxista diciendo que se pasó un semáforo en rojo. El hombre en su versión dijo que el futbolista conducía a alta velocidad.



Conociendo la situación, los tuiteros no desaprovecharon la oportunidad para recordar el incidente de Plata en España y trolear a la Conmebol por "ponerlo a conducir" sin caer en cuenta de su situación. Terrible descuido que no le perdonaron en redes sociales. Además, aprovecharon para bromear con las caras de los jugadores que aparecen en la imagen, entre ellos el '10' colombiano, James Rodríguez.