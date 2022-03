¿Falta liderazgo en Selección Colombia? Contundente postura de Aguilar

Hablar de Abel Aguilar es referirse a un líder silencioso que vistió la camiseta de la Selección Colombia durante tres eliminatorias, dos mundiales (Brasil 2014 y Rusia 2018) y dos Copa América (Perú 2004 y Argentina 2011). En total, jugó 71 partidos con la selección absoluta y su papel, tanto en la cancha como fuera de ella sigue siendo reconocido.



En charla con ESPN Fútbol Show, el exvolante se refirió al cuestionado papel de los líderes en la Selección Colombia. Abel fue contundente y aseguró que todavía hay mucho de eso en la tricolor, más allá que los resultados no se estén dando, ¿todos de acuerdo con Aguilar?

"Liderazgo es un tema muy profundo y complejo, no porque no haya resultados, se juegue mal un día o porque las cosas no se den, no hay liderazgo. Los muchachos han demostrado muchas veces que son líderes en sus clubes y en la selección. David es un líder, Falcao, Cuadrado, James son líderes y nos han dado muchísimo. Han mostrado en momentos difíciles ese liderazgo", aseguró Abel.



Y agregó que "las situaciones son diferentes y el fútbol va teniendo una dinámica distinta. Hay momentos que viven los jugadores y la selección ha vivido momentos complicados, pero liderazgo siempre hay, se ha demostrado y hay que mantenerlo. Todas las selecciones sudamericanas han tenido dificultades. Argentina ahora está estable pero hace un par de año pasó dificultades pero no fue tan largo el tiempo, Uruguay lo ha vivido, Chile igual. El fútbol es así".



Aguilar fue elogiado por los panelistas sobre el liderazgo que imprimió en la Selección Colombia. "El trabajo que se hacía en la selección, y hablo desde lo que podía hacer, era un trabajo para el colectivo. Fui un jugador de aportar en mi posición y en lo que yo podía hacer, mi grano de arena como se dice, sin ir más allá solo hacer el trabajo que me pedían".



Finalmente, Abel es de los que confía plenamente en que Colombia logrará un buen resultado este jueves en Barranquilla y viajará a Venezuela por la clasificación a Catar. "Yo confío en un buen resultado y en que vamos a llegar con opciones a la última jornada".