Leyenda del fútbol mundial está en Colombia: ¿con quién y qué hace?

Una de las grandes figuras del fútbol mundial en la historia reciente, Iker Casillas, anda por estos días de visita en Colombia. El español que fue campeón del mundo con su selección y que además brilló con Real Madrid y Porto, llegó al Caribe como embajador de LaLiga para compartir con los niños de la región.

Iker tuvo la oportunidad de conocer más sobre el programa Casa Herbalife, de la Fundación Herbalife Nutrition, que apoya a más de 300 niños y niñas en el territorio nacional. En esta oportunidad, más de 50 niños de la sede en Barranquilla, interactuaron con esta estrella del fútbol mundial.



Casillas aprovechó su estadía en el Caribe colombiano para conocer Cartagena y quedó flechado. "Mira que me habían hablado muy bien de Cartagena de Indias pero hasta que no he venido a comprobarlo… es una ciudad increíble! Enamorado de ella!", escribió el español en sus redes sociales, donde compartió varias imágenes de la ciudad amurallada.