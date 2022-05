Sigue escándalo de árbitros colombianos: 'detalles son asquerosos'

La FIFA ha asegurado que investiga denuncias por presunto abuso sexual y acoso por pate de dos árbitros colombianos, caso que hace poco más de un año causó gran conmoción en el país pero cuya investigación fue archivada.

Del tema se habla nuevamente por una denuncia del diario The Guardian, que recoge las declaraciones del exarbitro Harold Perilla, quien dice representar a varias supuestas víctimas de Óscar Julián Ruiz, instructor de la FIFA, e Imer Machado, jefe del arbitraje de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



El periodista Romain Molina, uno de los que lideró la investigación del diario británico, habló con Caracol Radio de sus hallazgos.



"El caso fue archivado por la Fiscalía hace años, pero ahora se han presentado nuevas evidencias, piden el desarchivo de esos documentos. Hablamos de 11 víctimas y más de 40 testigos en el caso de Óscar Julián Ruiz, y en el caso de Ímer Machado son más de 14 testigos, en Machado no hablamos de menores, en Ruiz hay menores entre las víctimas", explicó.



"Son sólidas las acusaciones, sobre todo está la confirmación de gente que vio lo que pasó, no creo que tanta gente, de todos lados y en todos esos años...", añadió.



Su sorpresa durante la investigación fue total: "Tengo toda la evidencia, la primera vez que intenté leerlo no pude terminar, es tan horrible que fue un poco complicado. Los detalles son asquerosos, y mucha gente confirma eso. Iban a fiestas, emborrachaban a la gente y se aprovechaban de ellos. Hay conversaciones de otros árbitros que confirman lo que pasó con Harold Perilla, hoy está en manos de la Fiscalía", aseveró.



El periodista revivió la denuncia que en su momento hizo el exárbitro colombiano Harold Perilla: "El caso en Colombia es uno de los más graves y más sólidos que he visto en mi vida, no sé por qué la Fiscalía lo ha archivado, nunca han dicho que ellos no lo han hecho", concluyó.