Atención: FIFA investiga presunto acoso sexual de árbitros colombianos

La noticia causa revuelo: el Comité de Ética estaría investigando graves denuncias de posible acoso y abuso sexual contra árbitros colombianos.

Así lo aseguró el diario británico The Guardian, que publica que uno de los instructores FIFA, Óscar Julián Ruiz, y el jefe del arbitraje de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Imer Machado, son los investigados.



"Óscar Julián Ruiz, colombiano que arbitró los mundiales de 2002, 2006 y 2010 y se desempeña como instructor de la FIFA desde junio de 2011, ha sido acusado de acoso sexual por 11 presuntas víctimas y más de 30 testigos. Imer Machado, director de la comisión de árbitros de la FCF, también enfrenta denuncias de abuso y acoso sexual por parte de 14 presuntas víctimas y testigos", publicó el mencionado medio.



A la consulta del diario británico, un portavoz de la oficina de Ética de la FIFA respondió: “Hemos tomado nota de la información proporcionada en su consulta y podemos confirmar que el Comité de Ética de la FIFA independiente está investigando el asunto... Por favor, comprenda que no se pueden hacer más comentarios en esta etapa”.



El prestigioso diario recuerda que Ruiz fue investigado por hechos similares en 2019, aparentemente contra un menor, pero el caso fue archivado por falta de pruebas.



En todo caso, citan al exjuez Harold Perilla, quien habría enviado una nueva solicitud el 7 de marzo pasado, insistiendo en una denuncia que hizo hace un par de años en Colombia, en distintos medios de comunicación: "Alega que Ruiz abusó sexualmente y acosó a varios árbitros más y algunos afirman que también obligó a otros a tener relaciones sexuales con él para que obtuvieran un ascenso", dice The Guardian.



"Machado, otro exárbitro internacional, también ha sido acusado de abuso y acoso sexual, incluidas afirmaciones de que tocó el pene y los testículos de otro oficial frente a otras personas. Se entiende que el fiscal general de Colombia está considerando revisar el caso a la luz de la nueva evidencia", dice la fuente.



La denuncia de Perilla



“Óscar Julián Ruiz no es el único”, dijo Perilla a The Guardian. “También tenemos a Machado, el director de la comisión de árbitros y exárbitro internacional. También probó conmigo, puse una denuncia y no soy el único. Ruiz me tocó el pene durante una pretemporada. Me pidió que tuviera sexo con él. Así es como podría ser promovido. Machado también me tocó el pene y hasta los testículos frente a otras personas. Por eso puse la denuncia porque es el mismo método. En Colombia, lamentablemente, la mayoría de la gente tiene que dar sexo para ser árbitro internacional”, denunció.



El medio consultó a Ruiz, quien dijo que “ninguno de los hechos se ajusta a la realidad”, y agregó: “Duré 16 años como árbitro internacional y nunca fui investigado. He realizado más de 200 actividades internacionales, torneos, cursos, seminarios con instructores de árbitros de todo el mundo y nunca he sido acusado”.



Según The Guardian, intentó contactar a la FCF pero no respondió a una solicitud de comentarios sobre los reclamos contra Machado.