¿Piqué plantea volver al fútbol? Jugaría en otro equipo de España

Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol profesional el pasado 3 de noviembre y su último club fue el FC Barcelona, equipo con el que triunfó la mayor parte de su carrera y sentenció que no volvería a jugar en otro que no sea el culé.



Sin embargo, mientras se mantiene distraído con sus proyectos personales de King's League, torneo de juegos electrónicos, el exdefenza azulgrana dejó claro que ya se ha planteado volver a jugar fútbol, aunque todavía no parece decidido tras confirmar en público que no vestirá otra camiseta.



Todo apuntaría a que se vestiría de corto de nuevo en el equipo que es dueño, siendo el Andorra, club de la segunda división de España, pero por temas económicos no podría jugar en el equipo y su salario tendría que pasar por el Comité de Valoración de LaLiga para poder llegar.



La única opción para que Piqué volviera a jugar sería tener una rebaja salarial considerable, debido a que el tope de Andorra para fichar es de 6,529 millones de euros y en el Barcelona estaba por 20 millones de euros, por lo que la diferencia es abismal.



🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | Piqué quiere volver al fútbol... ¡EN EL ANDORRA!



El central catalán podría ser inscrito en su propio equipo este mes de enero.



📰 @sergiofernan5ez pic.twitter.com/965eZ0RG4c — Afición Deportiva (@Af_Deportiva) January 3, 2023

Hay que recordar que Piqué sigue inscrito en la plantilla del Barcelona a pesar de estar retirado, pues la temporada aún no termina y el jugador se encuentra activo en LaLiga.