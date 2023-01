Carlo Ancelotti molesto en Copa del Rey: 'Para mí esto no es fútbol'

Real Madrid venció por la mínima diferencia al Cacereño en el debut en la Copa del rey. Eliminó a su rival que presionó altamente y brindó un buen partido a la altura para enfrentar a un conjunto de tanto prestigio y de gran nivel como el rey de la Champions League, y el actual campeón de LaLiga que lucha en la competencia con el Barcelona por el título en la parte alta de la clasificación.



Tras el gol de Rodrygo Goes que fue suficiente para que el Real Madrid accediera a la siguiente fase de la Copa del Rey, Carlo Ancelotti brindó sus percepciones de lo que fue el encuentro y se fue muy disgustado por el terreno de juego del Cacereño.

Como era de esperarse, Carlo Ancelotti salió con una nómina con varios nombres poco habituales y con la novedad de Eden Hazard como inicialista jugando por las bandas o a veces, tirándose por el centro del campo de juego como el rol de Karim Benzema. Sin duda alguna, el belga quería figurar en un momento clave para él. Sobre Eden mencionó, "me ha gustado, pero es difícil evaluar individualmente el nivel de los jugadores en días así. Era imposible jugar. Para jugadores como él y Rodrygo, para los más pequeños, es difícil en días así, sufren. Pero él ha cumplido".



En un partido complejo, Rodrygo sacó de la galera el único gol que le dio la clasificación a la siguiente ronda al Real Madrid. Precisó sobre la acción, "ha hecho una jugada fantástica. El resto ha sido un partido igualado, muy competido, con mucha lucha y mucho balón largo. No se podía hacer de otra manera. El equipo ha cumplido, estoy muy satisfecho por haber jugado un partido al que no estamos acostumbrados".



Aunque no fue para nada fácil el compromiso, Carlo Ancelotti nunca vio que el juego se le fuera cuesta arriba. "No, en ningún momento. Fue competido e igualado, la mejor calidad que tenemos no se vio en un césped en el que no se podía jugar raso. Me ha gustado todo, del primer minuto al último, sabíamos que había que sufrir, no hemos arriesgado nada atrás y es el segundo partido sin encajar", referenció.



Lo que más le disgustó al italiano fue el campo de juego del Estadio Príncipe Felipe, "no se puede jugar en él. Para mí, no es fútbol, es otro deporte, es bonito porque los pequeños pueden competir ante los grandes, es bueno para la afición, pero la afición también quiere ver buenos partidos de fútbol”.