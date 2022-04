'Tino', Aristizábal y Córdoba, muy afectados por situación de Rincón

Este lunes en Equipo F, programa de ESPN, Faustino 'Tino Asprilla, Víctor Artistizábal y Óscar Córdoba, amigos de Freddy Rincón, se refirieron a la difícil situación que está afrontando el exfutbolista, luego de sufrir un accidente de tránsito en la madrugada del 11 de abril en Cali.



La camioneta en la que se transportaba el recordado delantero de Selección Colombia, al parecer como copiloto, sufrió un violento choque con un bus de servicio público. Rincón sufrió un trauma craneoencefálico y fue operado por casi 3 horas, después de eso se conoció que está en la UCI y su estado es "muy crítico".



El 'Tino', Aristizábal y Córdoba, panelistas de Equipo F, aprovecharon el espacio para hablar de Freddy Rincón y hacerle un reconocimiento, enviándole de paso sus energías para salir de esta crítica situación.



'Aristi' aseguró que Freddy más que un compañero ha sido un hermano y por eso le afectó tanto la noticia. "No son buenas noches. Esta noticia nos tiene devastados y más nosotros que hemos sido como hermanos, porque ni amistad. Del 90 para acá hicimos una gran familia y nos hablamos mucho. Es nuestro hermano y esperamos cualquier noticia buena (...) Ha sido un gran hombre y una gran persona, nosotros lo conocemos".



Óscar Córdoba mencionó que "mucho dolor por lo que está viviendo un compañero, un amigo y un hermano, con el que convivimos mucho tiempo y con el que peleamos muchas batallas en las canchas y fuera de ellas. Rezar para que pase esto y siga con nosotros".



Finalmente, 'Tino' Asprilla dijo: "muy triste porque Freddy siempre pasaba conmigo mucho tiempo sobre todo en las navidades y en los cumpleaños, nunca me fallaba (...) Muy duro porque Freddy para mí es un hermano, un amigo incondicional. Me tocó vivir el accidente que tuvo antes en Buga, fui y lo visite y salió ileso de esa. Esperando y rezando que también salga de esta, va a ser muy difícil pero hay que ponerle fe".